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Sincan’da 23 Nisan’da koltuk çocukların

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 23 Nisan dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğunu çocuklara devretti.

ANKARA 23.04.2021, 12:47
Sincan’da 23 Nisan’da koltuk çocukların

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 23 Nisan dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğunu çocuklara devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sincan Belediye Başkanlığını ziyaret eden çocuklar, belediyedeki müdürlükleri ziyaret ederek, 23 Nisan’da çocuklar için yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler aldı. Koltuğunu çocuklara devreden Belediye Başkanı Murat Ercan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, isteklerini dinledi ve hediyeler dağıttı.
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