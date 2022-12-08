Sincan’da 12’nci sınıf öğrencilerine dijital eğitim modülü desteği

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ’’Gençlerle Baş başa’’ programı çerçevesinde Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Ercan yaptığı konuşmada Sincan’a yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi ve gençlerin fikirlerini sordu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Ercan gelen öğrenciler tarafından gelen taleplerinde karşılanacağını bildirdi.

Programın ardından Ercan, 12. Sınıf öğrencilerine, belediye tarafından hazırlanan, dijital eğitim modülünün giriş kodlarını dağıttı. Eğitim modülünde 7 farklı yayınevinden 350 binden fazla soru ve çözümü bulunduğu belirtildi,