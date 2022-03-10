Sincan zabıtasından miniklere mesleki eğitim

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, özel bir kreş ve bakımevinin daveti üzere miniklerle bir araya gelerek, zabıtanın görevlerini, yetkileri ve sorumluluklarını anlattı.

Sincan’da bulunan bir özel kreş ve bakımevi, miniklere meslek tanıtımı kapsamında Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerini davet etti. Sincan zabıtası, ziyaret ettikleri miniklere mesleki bilgiler vererek, bilgilendirici ve öğretici bir sohbet gerçekleştirdi. Minikler günlük hayatta uyulması gereken kuralları ve çeşitli sorunlarla karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini de zabıta ekiplerinden öğrendi.