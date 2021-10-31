Sincan Müzik Akademisi yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Yetenek sınavı ile seçmelerin ardından öğrenciler alanında uzman 17 akademisyenden eğitim almaya başladı.

Sincan Belediyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile kurulan Sincan Müzik Akademisi’nde eğitim-öğretim yılı başladı. Yetenek sınavı ve seçmelerin sona ermesi ile yeni eğitim-öğretim yılına başlayan akademide öğrenciler çeşitli enstrümanları çalmayı öğreterek bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Akademiye katılanlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışan alanında uzman 17 akademisyenden eğitim alıyor.