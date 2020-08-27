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Sincan mega yatırımlarla büyüyor

SİNCAN BELEDİYESİ, İLÇENİN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEK YENİ YATIRIMLARA İMZA ATIYOR

ANKARA 27.08.2020, 12:03
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Sincan mega yatırımlarla büyüyor

Sincan Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz dolduruyor.

FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak spor kompleksinin yapımı sona erdi. Spor salonuna Dünya Şampiyonu Milli Boksör Sinan Şamil Sam’ın adı verildi. Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Kapalı Spor Salonu, salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak. Kapalı spor salonu bünyesinde 420 metrekarelik basketbol ve 162 metrekarelik voleybol sahası bulunaştuç Saha etrafında 2 bin 500 seyirci kapasitesine sahip tribün de yer alırken, spor komplesi 7 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi’nin de yüzde 60’ı tamamlandı. Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019’da atılan Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin kaba inşaatı bitti. Kültür Merkezi tamamlandığında Sincan, sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek. 16 bin 121 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2 bin 500 kişilik konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu yer alacak.

12 bin 975 metrekarelik arsa üzerinde toplam 21 bin 159 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Salonu inşaatı da hızla devam ediyor. Çok Amaçlı Salon’da 300 metrekarelik kolonsuz kapalı alan ile tiyatro, çeşitli sanat etkinlikleri, düğün vb. aktivitelerin nezih ve ferah bir ortamda yapılabilmesi hedefleniyor. Modern tarzda inşaat çalışmaları devam etmekte olan Çok Amaçlı Salon’un yüzde 80’i biterken, 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sincan Belediyesi gençlere yatırım yapıyor

Gençlerin keyifli ve kaliteli vakit geçirebilecekleri, içerisinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı 5 adet gençlik merkezi yeni dönemde Sincan’a kazandırılacak. 24 3 Mart’ta sözleşmesi imzalanan “5 Adet Gençlik Merkezi Yapım İşi” kapsamında Selçuklu Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’nde yapımına başlandı. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden 5 adet gençlik merkezinin 2021 Mart-Nisan aylarında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Yaklaşık 470 metrekare alana sahip Gençlik Merkezleri; gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini gerçekleştirebileceği, aynı zamanda ders çalışma alanlarına sahip tesisler olarak hizmet verecek. Ayrıca 3 adet yüzme havuzu yapımı için de hazırlıklar başladı. Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi olmak üzere 3 ayrı noktada yaklaşık 980 metrelik yarı olimpik yüzme havuzu Sincan’a kazandırılıyor. Havuz inşaatlarının 2021 yılı ortalarında tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni projeler için de kolları sıvadı. 2019 yılında yapımı tamamlanan 7 bin 538 metrekarelik çatı alanına sahip Yenikent Kapalı Pazar Alanı’nın çatısı değerlendirilerek yaklaşık 5 bin 800 metrekaresine Güneş Enerji Santrali yapılması planlanıyor. Toplamda bin 540 adet 285 W gücünde panel yerleştirilecek. Böylece 400 kW elektrik üretimi sağlanacak.

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