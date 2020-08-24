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Sincan Belediyespor, Ankara Süper Amatör Ligi’ni lider tamamladı

SİNCAN BELEDİYESPOR, 2019-2020 SEZONUNA YENİ YÖNETİM, YENİ TEKNİK EKİP VE YENİ TRANSFERLERLE HIZLI BAŞLADI.

ANKARA 24.08.2020, 11:46
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Sincan Belediyespor, Ankara Süper Amatör Ligi’ni lider tamamladı

Sincan Belediyespor, 2019-2020 sezonuna yeni yönetim, yeni teknik ekip ve yeni transferlerle hızlı başladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle, Başkan Süleyman Tarman ile Teknik Direktör Eyüp Kökverdi yönetiminde sezonu 22 maçta 20 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup şampiyon bitirdi.

Sincan Belediyespor, rakip filelere 67 gol atıp kalesinde sadece 12 gol görerek en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak izleyicilere keyif verdi. Taraflı tarafsız herkesin beğeniyle izlediği bir takım görüntüsü oluşturuldu. Oyuncuların saha içerisindeki uyumu, Teknik Direktör Eyüp Kökverdi’nin oyunculara yaklaşımı, taraftarın desteği bir araya gelince lig maratonu şampiyonlukla sonuçlandı.

Başkan Ercan Sincan Belediyespor’u kutladı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, namağlup şampiyon olan Sincan Belediyespor’u tebrik ederek, “Sizler başarının tesadüf olmadığını, zorlu müsabakalarda ortaya koyduğunuz mücadele ile gösterdiniz. Her zaman Sincan Belediyesi markasını en iyi şekilde taşımanın gayreti ve hassasiyetine sahip oldunuz. Ankara Süper Amatör Ligi 2019-2020 sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Sincan Belediyespor’umuzu futbolcularımızı, yönetimi, teknik ekibi ve taraftarlarını kutluyorum. Sporcularımıza desteğimiz sürecek. Bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Tarman da Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Tarman, “Sincan’ımızı özveri ve gayret ile temsil eden Sincan Belediyespor Kulübü futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederim. Kulübümüze desteklerini esirgemeyen, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Murat Ercan başta olmak üzere destek veren herkese, son saniyeye kadar takımızı yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve Sincan halkına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyespor Teknik Direktör Eyüp Kökverdi’nin sezona bakışı ise şu şekilde:

“Lig başladığında 11. haftaya kadar oynadığımız tüm maçları kazandık. 11. haftada en yakın rakibimiz olan Ankara D.S.İ Spor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ilk yarıyı 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladık. İkinci yarı 22. haftaya ulaştığımızda ise sadece bir beraberlik daha alarak namağlup unvanımızı koruduk. Her maçın hikayesi farklıdır ve biz 22 maçta farklı hikayeler yazarak şampiyonluğa ulaştık. Önümüzdeki yıl hedefimiz bu seneki gibi şampiyon olup takımı Bölgesel Amatör Lig’den, 3. Lig’e çıkarmak. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Murat Ercan’a, her zaman arkamızda duran, maddi manevi desteğini her zaman hissettiğimiz Kulüp Başkanımız Süleyman Tarman’a, kulüp yöneticilerimize, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum.”

Hedef 3. Lig

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Sincan Belediyespor’un hedefi ise direkt 3. Lig’e çıkmak. Aynı teknik ekiple yoluna devam edecek olan Sincan Belediyespor, mevcut oyuncu kadrosuna yapacağı takviyelerle önümüzdeki sezona iyi bir giriş yapmayı planlıyor. Zorlu müsabakalar oynayacak olan Sincan Belediyespor, yeni sezonda da şampiyon olmak için tüm şartları zorlayacak.

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