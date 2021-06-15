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Sincan Belediyespor, Ankara D.S.İ’yi 3-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon Ankara Süper Amatör Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Sincan Belediyespor, Ankara D.S.İ müsabakasından 3-0 galip ayrıldı.

ANKARA 15.06.2021, 12:33
Sincan Belediyespor, Ankara D.S.İ’yi 3-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon Ankara Süper Amatör Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Sincan Belediyespor, Ankara D.S.İ müsabakasından 3-0 galip ayrıldı.

BAL 2’inci haftada Ankara D.S.İ ile Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Sincan Belediyespor, ilk yarıyı golsüz kapattı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Sincan Belediyespor’da ilk gol Arda Karademir’den geldi. Emir Özbilen ve Enver Can Gürbüz’ün de attığı gollerle karşılaşmayı 3-0’lık galibiyetle tamamlayan Sincan Belediyespor, grupta ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan heyecan dolu karşılaşmayı tribünden takip etti. Galibiyetin ardından Başkan Ercan, soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti.
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