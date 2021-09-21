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Sincan Belediyesinden vatandaşa sıcak çorba ikramı

Ankara Sincan’da pandemi nedeniyle ara verilen çorba ikramı hizmeti yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde işe ve ya okula gitmek için yola koyulan vatandaşlar ile öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.

ANKARA 21.09.2021, 11:19
Sincan Belediyesinden vatandaşa sıcak çorba ikramı

Ankara Sincan’da pandemi nedeniyle ara verilen çorba ikramı hizmeti yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde işe ve ya okula gitmek için yola koyulan vatandaşlar ile öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Sincan Belediyesi ilçede vatandaşa çorba ikramına devam ediyor. Pandemi nedeniyle ara verilen sıcak çorba dağıtımı hizmeti yeniden başladı. Özellikle sabahın erken saatlerinde işe ve ya okullarına gitmek için yola çıkan vatandaşlar sıcak çorba ile kahvaltı imkanı bulabiliyor. Son derece hijyenik ortamda Sincan Belediyesi aşevinde pişirilen çorbalar, tek kullanımlık bardaklarda vatandaşa ücretsiz bir şekilde sıcak ekmeğiyle birlikte ikram ediliyor. Hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları; Sincan Tren Garı, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri önü, Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet Binası önündeki otobüs durağı ve Lale Meydanı’ndaki Güngörmüşler Konağı önünde yapılıyor.

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