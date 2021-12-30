Sincan Belediyesinden ücretsiz İngilizce ve Almanca eğitimi

Sincan Belediyesi 9 yaş üzeri için ücretsiz İngilizce ve Almanca eğitim başlatıyor. “Bir Dil Bir Hayat Projesi” kapsamında verilecek İngilizce ve Almanca dil kursu online olacak.

Çocukların ve gençlerin eğitimine büyük önem veren Sincan Belediyesi yeni bir proje daha başlattı. Yabancı dil eğitimini teşvik etmek amacıyla Bir Dil Bir Hayat Sosyal Girişimcilik Derneği ve Sincan Belediyesi iş birliği ile ücretsiz A1 seviyesinde İngilizce ve Almanca kursları açılıyor. Kurslara 9 yaş üstündeki herkes başvuru yaparak katılabilecek.

4 hafta boyunca sürecek eğitimler için son başvuru tarihi 14 Ocak 2022. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar ulakbel.sincan.bel.tr adresinden başvuru yapabilirler.