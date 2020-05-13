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Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası

İYİ BİR OKUL KAZANARAK HAYALİNDEKİ MESLEĞİ YAPABİLMEK İÇİN ÖĞRENCİLER ZORLU BİR MARATONDAN GEÇİYOR. MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN SINAVLARA HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDERKEN, SİNCAN BELEDİYESİ DİJİTAL ORTAMA AKTARDIĞI EĞİTİM SEMİNERLERİ İLE ÖĞRENCİLERE BAŞARIYA GİDEN YOLDA YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIYOR.

Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası

İYİ BİR OKUL KAZANARAK HAYALİNDEKİ MESLEĞİ YAPABİLMEK İÇİN ÖĞRENCİLER ZORLU BİR MARATONDAN GEÇİYOR. MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN SINAVLARA HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDERKEN, SİNCAN BELEDİYESİ DİJİTAL ORTAMA AKTARDIĞI EĞİTİM SEMİNERLERİ İLE ÖĞRENCİLERE BAŞARIYA GİDEN YOLDA YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIYOR.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:07
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Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası

İyi bir okul kazanarak hayalindeki mesleği yapabilmek için öğrenciler zorlu bir maratondan geçiyor. Milyonlarca öğrencinin sınavlara hazırlık süreci devam ederken, Sincan Belediyesi dijital ortama aktardığı eğitim seminerleri ile öğrencilere başarıya giden yolda yapılması gerekenleri anlatıyor.

Sincan Belediyesi dijital ortama aktardığı etkinliklerle binlerce kişiye hitap ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle okulları geçici süreliğine kapatılan öğrenciler sınavlara evlerinde hazırlanıyor. Sincan Belediyesi uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde öğrencilerin sınavlara daha motive hazırlanabilmesi için eğitim seminerleri hazırladı.

Sınav başarısı için yapılması gereken önemli uyarı ve tavsiyelerin bulunduğu videolar ekultur.sincan.bel.tr adresinden öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Sınav başarısı için neler yapılmalı

Eğitim Bilimleri Uzmanı, örnekler vererek öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sınav başarısı için öncelikle ders çalışmanın önemi ve nasıl çalışılması gerektiği anlatıldı. Öğrencilerin bir hedef belirlemesi ve bu hedef doğrultusunda yola devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Ders çalışırken tekrar etmenin önemini vurgulandı ve hedefe odaklanılması istendi. Beyni zinde tutmak için yapılması gerekenler sıralandı. Bu süreçte uyku ve dinlenmenin önemine ayrıca dikkat çekildi. Kaygı ile mücadele konusunda yapılması gerekenler de anlatıldı.

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