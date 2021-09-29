banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Sincan Belediyesi’nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

Sincan Belediyesi, pazar alanlarında vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sunuyor.

ANKARA 29.09.2021, 11:34
Sincan Belediyesi’nden pazar alanlarında ücretsiz servis hizmeti

Sincan Belediyesi, pazar alanlarında vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sunuyor.

Sincan Belediyesi vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşım sağlaması amacıyla ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kimseye muhtaç olmadan pazara gelip alışveriş yaptıklarını vurgulayarak, Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

Sincan halkına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına tüm hızla devam eden Sincan Belediyesi, semt pazarlarında sık sık denetim de yapıyor. Zabıta ekipleri pazarcı esnafının korona virüs tedbirleri ile hijyen kurallarına uyup uymadıklarını, fiyat etiketlerini, tartıların ayar ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Pazarcıları belirlenen kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Ekipler ölçü ve tartıların belirlenen standartlara uygun olup olmadığının tespitini de yapıyor. Ayrıca tüm pazarlarda zabıta tartı kontrol noktaları oluşturuldu. Böylelikle vatandaşlar aldıkları sebze ve meyvenin eksik tartılıp tartılmadığını kendileri de kontrol edebiliyor.

Ekipler Sincanlıların gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0