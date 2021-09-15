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Sincan Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

Yarım Elma Hayır Çarşısı’nın kapılarını ihtiyaç sahibi öğrencilere açan Sincan Belediyesi, giyim desteğinin ardından sosyal destek kartı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

ANKARA 15.09.2021, 15:17
Sincan Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

Yarım Elma Hayır Çarşısı’nın kapılarını ihtiyaç sahibi öğrencilere açan Sincan Belediyesi, giyim desteğinin ardından sosyal destek kartı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal destek kartı aracılığıyla kırtasiye yardımında bulunuldu. Öğrenci sayısına bağlı olarak değişen oranlarda her bir haneye 500 TL’ye kadar kırtasiye yardımı yapılırken, bin 75 hanede toplam 2 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye destek sağlandı.

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