Sincan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine mobilya desteği

Sincan Belediyesi, kendi bünyesindeki atölyede hem ağaçları sanata dönüştürüyor hem de iyilik akımına öncülük etmeyi sürdürüyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla kurulan atölyede ilçenin her geçen gün çehresini değiştiren personel ihtiyaç sahiplerini asla unutmuyor. Haftanın her günü yardım için kolları sıvayan ustalar işçilikleriyle hayata dokunuyor.

Fabrikayı aratmayan atölyede masa, sandalye, dolap, koltuk, oturma grubu ve birçok eşya yapım aşamasından montajına kadar düşük maliyetle yapılıyor. Belediye personeli gerçekleştirilen işi titizlikle yürütürken, usta ellerden çıkan eşyalar da ücretsiz nakliye ile ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Sincan Belediyesi haftanın her günü vatandaşların ihtiyaçları için aralıksız çalışan personel, atölye de eşya yapımı sırasında artan odunları da yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlıyor.