Sincan Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

Sincan Belediyesi, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan çölyak hastalığıyla ilgili yaptığı çalışmalarla örnek oluyor. Sincan’da ikamet eden çölyak hastalarına destek veriliyor. Sosyal destek kartı aracılığıyla 104 çölyak hastasına yardım yapıldı.

Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar bizzat ulaştırıyor. Bu hizmetten bin kişi faydalanıyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı veriliyor. Sosyal destek kartına yüklenen para ile kişi istediği her marketten alışveriş yapabiliyor. Karttan nakit para çekilemiyor, yalnızca alışverişlerde kullanılıyor. Ayrıca bu kart üzerinden öğrencilere kırtasiye desteği ve kıyafet yardımı da yapılıyor.

Yine sosyal destek kartı aracılığıyla çölyak hastalarına da destek veriliyor. Bugüne kadar 104 çölyak hastasına yardım yapıldı. Bununla birlikte Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimiyle glütensiz ürünler, ilçedeki marketlerde de satılmaya başlandı. Ayrıca çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla zaman zaman seminerler de düzenleniyor.

Çölyak hastalığı ince bağırsağın, glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti olarak biliniyor. Hastalar bu nedenle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glutenin tüketiminden kaçınıyor. Çölyak hastalarının tüketebileceği ürünlere kolaylıkla ulaşması için Sincan Belediyesi destek oluyor.