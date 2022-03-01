Sincan Belediyesinden afet eğitimi seferberliği

Sincan Belediyesi 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Hanım Konaklarında “Afet Farkındalık” eğitimi veriyor. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı farkındalık oluşturması planlanan eğitimler Sincanlı hanımlar için bütün bir hafta boyunca devam edecek.

Sincan Belediyesi mahallelerde bulunan hanım konaklarında Afet Farkındalık Eğitimi veriyor. Belediye Sivil Savunma Uzmanlığı eğitimcileri tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği tek tek anlatılıyor. 50 sayfalık slaytlar üzerinden yapılan eğitimler karşılıklı soru cevaplarla yaklaşık 2 saat sürüyor. Afet farkındalık eğitimi alan katılımcılara; deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerle toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, acil durum çantası hazırlanması gibi konuların anlatılmasının yanında bir de bilgilendirme amaçlı broşür ve kitapçık dağıtılıyor.

“Tüm hemşerilerimize kapsamlı bir bilgi vermeye çalışıyoruz”

Afet farkındalığına büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Afetlerin nasıl meydana geldiği, nasıl bertaraf edileceği ve afetlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiği hangi hazırlıkların yapılması gerektiği konusunda tüm hemşerilerimize kapsamlı bir bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda hem okullarımızı hem bina ve site yöneticilerimizi ve sakinlerimizi eğitiyor bir program dahilinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sincan da 21 mahallemizde bina ve site yöneticilerimizi görevli arkadaşlarımız evlerinde ziyaret ederek bilgilendirdiler. Binalarına Acil Toplanma Alanı haritalarını astılar veya kendilerine teslim ettiler. Hanım konaklarımızda da ziyaretçilerimize afet farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri vermeye başladık. Şehrimizi ve sakinlerimizi Afetlere karşı hazırlamak için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızla ve bilinçlendirme eğitimlerimizle her türlü afete hazır bir Sincan hedefliyoruz. Hepinize afetsiz günler diliyorum” dedi.