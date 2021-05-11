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Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden ‘Tam Kapanma’ Denetimi

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm birimleri ile çalışmalarına aralıksız devam eden Sincan Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacı ile ‘tam kapanma’ sürecinde denetimlerine devam etti.

ANKARA 11.05.2021, 11:34
Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden ‘Tam Kapanma’ Denetimi

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm birimleri ile çalışmalarına aralıksız devam eden Sincan Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacı ile ‘tam kapanma’ sürecinde denetimlerine devam etti.

29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde Sincan Belediyesi ekipleri, sahada olağanüstü bir çalışma sarf etti. Tam Kapanmayla birlikte Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ettiler.

Ekipler hem tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi hem de virüsün yayılmasını önlemek amacı ile denetimlerin yanı sıra; ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyorlar.
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