Sincan Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmaları yapıyor

Ankara Sincan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan yeşil alanlarda ve parklarda, ağaç bakım ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ağaçların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarını özenle yürütüyor. Ekipler, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları temizleyerek, halk sağlığını da koruyor. Ayrıca Yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarıyla çiçeklerin ve ağaçların daha sağlıklı büyümesi sağlanıyor. Öte yandan çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanları düzenli olarak çapalanıyor ve kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor. Parklarda eskiyen, yıpranan ve kırılan çocuk oyun gruplarında da onarma ve yenileme çalışması yürütülüyor. Park ve Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha yeşil bir kent için belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.