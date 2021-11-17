Sincan Belediyesi ’Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde

Sincan Belediyesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Millet Bahçesi’nde düzenlediği Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’ne katıldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca gerçekleştiren Yerel Yönetimler Gençlik Festivali, “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla başladı. Sincan Belediyesi de festivalde A56 numaralı stantta yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile açılışı yapılan festivalde Sincan Belediyesi gençlere yönelik yürüttüğü proje ile ödül aldı. Festival Millet Bahçesi’nde 21 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Okçuluktan Matematik Müzesi’ne, Dijital Dönüşüm Akademisi’nden Sibersin projesine kadar gençlere yönelik birçok hizmetin tanıtıldığı festival, atölyeler, yarışmalar ve ödüllerle dolu dolu geçiyor.

Sincan Belediyesi gençlere yönelik projesiyle ödüle layık görüldü

Sincan Belediyesi gençlere yönelik projesi “Sibersin” ile festivalde ödül aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Siber güvenlik konusu, devlet sırlarından kişisel verilere kadar hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Ülkemizin bu alanda güç kazanmasını ve ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyulacak olan beyin gücünü bugünden yetiştirmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, Sibersin projesi ile gençlere yeni bir kapı açıyor. Genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde siber güvenlik alanında istihdam edilecek gençler yetiştirmek, turnuvalar sayesinde gençlere yeni fırsatlar oluşturmak ve onları yetenek avcılarıyla buluşturarak kariyerleri için doğru başlangıçlar yapmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Artık dijital saldırılar bizim en mahrem bilgilerimizi tehdit eder hale geldi. Bu anlamda siber güvenlik çok kıymetli. Bu proje kapsamında dijital mahremiyeti koruyan, siber güvenlik konusunda bir duvar ören bir sistem geliştiriyoruz. Bu projemizde gençlerimizle ilerlemeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Muhteşem bir organizasyon gençleri bekliyor”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençleri festivale davet ederek, "Burada kültürden sanata, spordan dijital etkinliklere kadar her alanda konserinden paneline, söyleşisinden kitap fuarına kadar birçok faaliyetin olduğu muhteşem bir organizasyon gençleri bekliyor. Sincan’ı kültür, sanat ve sporun merkezi haline getireceğiz dedik. Bu anlamda ciddi yatırımlarımız oldu ve devam ediyor. Okçuluk alanı, millet kıraathanemiz, fuar merkezi, spor salonları, tekno-motor kampüsümüz, Dönüşüm Akademisi, sıfır atık eğitim kampüsü gibi gençlerimizin içinde yer alacağı kültür-sanat faaliyetleri sunuyoruz. Bir taraftan da geleceğin dünyasını kurgulamak üzere daha bilinçli, çevreye ve sokak hayvanlarına hassas bir nesil yetiştirme çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.