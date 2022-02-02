Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde okulları dezenfekte etti

Sincan Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak için Sincan’da bulunan 133 okulda detaylı bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 3 ekip, 9 personel, 3 araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek olmak amacıyla okulları dezenfekte ediyor.

133 okulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı

Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans solonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğunlukla bulunduğu her alan dezenfekte edildi. İlçede 133 okulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

"Öğrencilerimiz temiz ortamda derslere başlasın"

Vatandaşların sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “İlçemizde faaliyette bulunan okullarda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Öğrencilerimizin temiz bir ortamda derslere başlanmasını hedefliyoruz. Bunun için okullarımız dezenfekte ediliyor. Ailelerimiz müsterih olsunlar” ifadelerini kullandı.