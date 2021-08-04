Sincan Belediyesi, yangın bölgelerindeki hayvanları unutmuyor

Sincan Belediyesi, Muğla’da yangından etkilenen hayvanların tedavisi için bölgeye hayvan ambulansı, 5 kişilik ekip ve beslenmeleri için mama gönderdi.

Sincan Belediyesi, Muğla’da yangında yaralanan ve bakıma muhtaç olan hayvanların tedavisi amacıyla veteriner hekim, 4 personel, tam donanımlı hayvan ambulans ile mamaları Muğla’ya gönderdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Belediye ekiplerimiz Manavgat’ta söndürme ve soğutma işlemlerine devam ediyor. Rabbim yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekiplerimizin yardımcısı olsun. Hayvan ambulansımızı da veteriner hekimimiz ve 4 personelimizle Muğla’ya gönderdik. İnşallah ekiplerimiz orada can dostlarımıza şifa olacak” ifadelerini kullandı.