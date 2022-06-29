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Sincan Belediyesi “Tiyatro Atölyesi” başlıyor

Ankara’nın Sincan Belediyesi, tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için “Tiyatro Atölyesi” düzenliyor.

ANKARA 29.06.2022, 13:40
Sincan Belediyesi “Tiyatro Atölyesi” başlıyor

Ankara’nın Sincan Belediyesi, tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için “Tiyatro Atölyesi” düzenliyor.

Sincan Belediyesi, gençlerin ve yetişkinlerin faydalanacağı kurslar açmaya devam ediyor. Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için “Tiyatro Atölyesi” açılıyor. Tiyatro Atölyesi’ne katılanlar temel tiyatro eğitimi alacak. Sanat yönetmeni Orhan Ay tarafından

verilecek eğitimler, Selçuklu ve Mustafa Kemal mahallelerinde bulunan gençlik merkezlerinde gerçekleşecek. Sincan’da oturan ve 14 yaşın üstünde olan vatandaşlar ücretsiz tiyatro eğitimlerindenler faydalanmak için www.sincan.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

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