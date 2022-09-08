Sincan Belediyesi sokak ve mahalle yenileme çalışmalarına başladı

Sincan Belediyesi, yaşam standartlarını yükseltmek için sokak ve mahallelerde yenilenme çalışmalarına başladı.

Sincan Belediyesi belirli mahalle ve sokaklarda yeni hizmet alanları açarken, mevcut park, yürüyüş yolu ve havuz gibi vatandaşın dinlenme alanlarında da yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Kartal Sokak’ta bulunan park, kaldırımlar ve aydınlatma sistemleri yenilenirken, iki adet de süs havuzu yapıldı. Gülhan Sokak’ta 450 metrekare alanda yeşil bant, yürüyüş yolu, bisiklet yolu düzenlemesi yapılırken, yapımı devam eden Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nin de daha modern hale getirilmesi amaçlanıyor. Fatih’te bulunan zabıta karakolunun yenilenmesi de yapılan çalışmalar arasında yer alıyor.

Sincan Belediyesi saha ekipleriyle birlikte ilçede yapımı devam eden ve yeni başlayacak olan dinlenme alanı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla da sohbet etti.