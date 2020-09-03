Sincan Belediyesi seralarda renk renk bitki yetiştiriyor
YAPTIĞI DEV YATIRIMLARLA SİNCAN’IN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTEN SİNCAN BELEDİYESİ, İLÇENİN GÖRSELLİĞİNE DE AYRI BİR ÖNEM VERİYOR. SERALARDA YETİŞTİRİLEN RENGARENK ÇİÇEKLER VE BİTKİLER İLÇEYİ ADETA ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR.
Yaptığı dev yatırımlarla Sincan’ın marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, ilçenin görselliğine de ayrı bir önem veriyor. Seralarda yetiştirilen rengarenk çiçekler ve bitkiler ilçeyi adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.
Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yemyeşil bir Sincan için durmaksızın çalışıyor. Şehrin estetiği için birçok projeyi hayata geçiren Sincan Belediyesi, rengarenk çiçek ve bitkiler yetiştirerek ilçenin güzelliğine güzellik katıyor. Çiçek ve bitkiler Sera Park ve Harikalar Diyarı’nda yer alan seralarda yetiştiriliyor. 20 kişilik ekip bin bir emek veriyor. Bitkiler dikiliyor, sulanıyor, gerekli tüm bakımları yapılıyor. Ardından Sincan genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikiliyor. Bitkiler her mevsim iklim şartlarına bağlı olarak yetiştiriliyor. Çiçekler ilçede seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkarıyor.
Mis kokulu gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyaların da aralarında olduğu yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan’ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı Sincan’da ortaya çıkan görüntü, vatandaşların büyük beğenisini topluyor.
Bu arada seralarda vatandaşlar tarafından götürülen çiçeklerin bakımları da ücretsiz bir şekilde yapılıyor.
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