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Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak

SİNCAN BELEDİYESİ, RAMAZAN BOYUNCA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA 10 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITACAK.

Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak

SİNCAN BELEDİYESİ, RAMAZAN BOYUNCA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA 10 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITACAK.

24 Nisan 2020 Cuma 11:30
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Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak

Sincan Belediyesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin gıda kolisi dağıtacak.

Covid-19 nedeniyle işini kaybeden, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara gıda kolileri ulaştırılırken, sosyal destek kartına yüklenen para ile ihtiyaç sahipleri rahatlıkla alışverişlerini yapabiliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında da yardımlar artarak devam edecek. Ramazan ayı boyunca gıda yardımı almak amacıyla Sincan Belediyesine e-Devlet üzerinden veya dilekçeyle müracaat eden vatandaşlar, başvuru tarihine göre sıraya konuluyor. Geliri muhtaçlık sınırının altında olan, dar gelirli olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılıyor. Ramazan ayı boyunca 10 binin üzerinde koli dağıtımı planlanıyor.

Sincan Belediyesi tarafından sosyal destek kartı basılmış olan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye de yardım yapılacak. Kâğıt ve plastik toplayıcılığıyla geçimini sürdüren işçiler de unutulmadı. Söz konusu vatandaşların yaşadığı geçici barınak, çadır kentlere gıda kolisi gönderildi.

Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl yapılan ayni yardımlara temizlik ve hijyen maddeleri de eklendi. Temizlik malzemeleri Ramazan yardımı kapsamında dağıtılan kolilerle birlikte vatandaşlara ulaştırılıyor.

Yaşlı ve engellilere sıcak yemek yardımı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların imdadına Sincan Belediyesi Vefa Destek ekipleri yetişiyor. Ekipler gelen talep doğrultusunda vatandaşların market, eczane gibi ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir dayanışma sergiliyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca yemek yapamayan engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara iftar saatlerine yetiştirilmek üzere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Sincan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan çiftçilere de yardım elini uzattı. Civar köylerde çiftçilerin elinde kalan kuru soğan, mantar gibi tarımsal ürünler Ziraat Odası aracılığıyla çiftçilerden satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Sincan Belediyesi, imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yakacak odun yardımı da yapıyor. Sıfır atık seferberliğinde öncü faaliyetlere imza atan Sincan Belediyesi, çevrede budanan ağaçları değerlendiriyor. Budanan ağaçlar parçalanarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

“Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yapılan yardımların Ramazan ayında da artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Ercan, “Gıda yardımı ve çeşitli maddi yardımlar bizim için çok önemli. Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz, gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz, edeceğiz” dedi.

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