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Sincan Belediyesi kendi bitkisini kendi yetiştiriyor

Sincan Belediyesi, her mevsim iklim şartlarına uygun çiçek ve farklı bitkilerle Sincan’ı güzelleştiriyor.

ANKARA 29.04.2021, 12:42
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Sincan Belediyesi kendi bitkisini kendi yetiştiriyor

Sincan Belediyesi, her mevsim iklim şartlarına uygun çiçek ve farklı bitkilerle Sincan’ı güzelleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Sincan’ın simgesi olan lale ve çeşitli bitkiler ilçenin dört bir yanına ekilmeye başlandı. Sincan Belediyesi, çevre düzenlemesinin yanı sıra bitki ve fidan da yetiştiriyor. İlçede yer alan seralarda meyve ve sebze fidanları, güller, çam türleri, mevsimlik çiçekler, salon bitkileri, çalı türleri ile lavanta, kekik, sümbül, biberiye gibi çok sayıda bitkinin arasında olduğu fidan çeşitleri bulunuyor. Yetiştirilen bitkiler hem şehrin çevre çalışmalarında kullanılıyor hem de vatandaşlar tarafından satın alınabiliyor.
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