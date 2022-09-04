Sincan Belediyesi ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Sincan Belediyesi, vatandaşların sağlığını ve çevre hassasiyetini gözeterek ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli aralıklarla sürdürüyor.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi ekipleri, yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken başta okullar olmak üzere ilçede bulunan kamu kurumlarında hem ilaçlama hem de dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ocak ayından bu yana 124 kamu kurumu ve 226 adet özel alanda ilaçlama; 432 vaka ve 902 kamu kurumunda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Haşere ve sineklerin kontrolsüz üremeleri engelleniyor

Yaz aylarında artış gösteren halk sağlığına zararlı sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını ilçenin dört bir yanında gerçekleştiren ekipler, yoğun olarak yeşil alan ve parklarda etkin bir ilaçlama yapıyor. 2022 yılının başından itibaren 57 mahallede 880 larva üreme alanı ve 386 yeşil alan özenle ilaçlanarak, haşere ve sineklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçiliyor.

7 bin 592 adet rögarda fare ilacı çalışması yapıldı

Bulaşıcı hastalıkların taşınmasında etkili faktör olan fareler için de gerekli tedbirleri alan ekipler, ilçede bulunan rögar kapaklarını açarak içerisine fare ilacı bırakıyor. 8 ayda 7 bin 592 adet rögarda fare ilacı çalışması yapıldı. İlaçlama çalışmalarında çevreyle uyumlu ilaçlar kullanan ekipler, çalışmalarının belirli aralıklarda düzenli olarak devam ettiğini vurguladı.