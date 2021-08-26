Sincan Belediyesi “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde projelerini tanıttı

"Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi", Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sincan Belediyesi, gençlerle ilgili hayata geçirdiği projeleri kurulan stantla katılımcılara tanıttı.

Sincan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde açtığı standla yer aldı. Gençlere yönelik hizmetleri çok önemsediklerini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, projelerin detaylarını paylaştı. Ercan, “Genç Dostu Şehirler Fuarı Türkiye Belediyeler Birliği ve Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımızın himayelerinde organize edildi. Sincan Belediyesi olarak standımızla buradayız. Gençlere yönelik hizmetlerimizi anlatıyoruz. Motor sporları etkinliğini düzenlediğimiz tekno-spor alanımızı tanıtıyoruz. Hizmete açmak üzere olduğumuz konservatuarımızla ilgili bilgiler veriyoruz. E-spor akademisini hizmete açıyoruz, onun tanıtımını yapıyoruz. Sokak hayvanları için kendi üretimimiz olan yaş mamamızı isteyen vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Biliyorsunuz Sincan Belediyesi artık sıfır atık ve geri dönüşüm kavramlarıyla anılan bir belediye. Hayvan barınaklarıyla ilgili, hayvanların bakımı ve beslenmesiyle ilgili vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz” dedi.