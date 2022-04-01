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Sincan Belediyesi “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”nde

ATO’nun öncülük ettiği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, ATO Congresium’da düzenlendi. Eko çiftlik ve geri dönüşüm çalışmalarıyla fuarda yerini alan Sincan Belediyesi’nin ürettiği yaş mama ve temizlik sirkesi yoğun ilgi gördü.

ANKARA 01.04.2022, 11:45
Sincan Belediyesi “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”nde

ATO’nun öncülük ettiği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, ATO Congresium’da düzenlendi. Eko çiftlik ve geri dönüşüm çalışmalarıyla fuarda yerini alan Sincan Belediyesi’nin ürettiği yaş mama ve temizlik sirkesi yoğun ilgi gördü.

Sıfır Atık ile özdeşleşen Sincan Belediyesi, büyük bir alana kurduğu eko çiftlik tesisi ile geri dönüşüm çalışmalarıyla öncü belediye olmaya devam ediyor. Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “sıfır atık” seferberliğine ilişkin önemli başarılara imza atan Sincan Belediyesi, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi fuarında stant açarak çalışmalarını vatandaşlarla buluşturdu. Belediye, eko çiftlikte üretimini yaptığı yaş mama ve temizlik sirkesini fuarda görücüye çıkardı. Stant vatandaşların beğenisini topladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da standı ziyaret edenlerle sohbet ederek, sıfır atık seferberliğine ilişkin merak edilen çalışmaları anlattı. Başkan Ercan, “Sincan Belediyesi olarak gerek sıfır atık gerek geri dönüşüm gerekse de iklim değişliği ile mücadele, gıda güvenliği, sokak hayvanlarına yönelik dikkat çekici işler yapıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğinin özel daveti ile fuarda olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda çok ciddi işler yapıyoruz. Bu anlamda Sincan Belediyesi seçkin bir yere oturmuş durumda biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Eko Çiftlik ve Eğitim Merkezi’nde ısıl işlem görmemiş gıdalar uygun işlemlerden geçirilerek mama haline getiriliyor. Günlük 400 kg yaş mama üretme kapasitesine sahip olan tesiste belediyenin ihtiyacı olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Üretilen mamalar belirlenen noktalara koyularak sokaktaki hayvanların beslenme ihtiyacı karşılanıyor. Sincan Belediyesi, ayrıca yine tesiste temizlik amaçlı elma sirkesi de üretiyor. Böylece kimyasal kullanımını azaltmak hedefleniyor.

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