Sincan belediyesi eczane yardımcı personel eğitimi ilk mezunlarını verdi

Ankara Sincan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen ‘Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi’ tamamlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, katılımcılara sertifikalarını vererek iş hayatlarında başarılar diledi.

Sincanlıların istihdamına destek olmaya devam eden Sincan Belediyesi, bir projesini daha tamamlayarak gençlerin iş sahibi olmasının önünü açtı. Gazi Üniversitesi ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi’, ilk mezunlarını verdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın da katılımlarıyla sertifika teslim töreni gerçekleşti. İki kurum arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleşen çalışmaların ilki olan ‘Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı’, başarıyla tamamlandı. Program çerçevesinde eğitim alan katılımcılar, sertifikalarını Başkan Murat Ercan ve rektör Musa Yıldız’ın elinden aldı. Eczacılık alanına ilgi duyan, bu alanda çalışmak isteyenler için bir fırsat sunduklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ‘Eczane Yardımcı Personeli Eğitimine katılarak sertifikalarını alanlara başarılar dileyerek, “Eczacılık benim kendi alanım. Bu nedenle de eczacılık camiası için bir şeyler yapmak benim için ayrıca kıymetli. Bu işe vesile olan kıymetli üniversite Rektörümüze, Dekanımıza teşekkür ediyorum” dedi.