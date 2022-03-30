Sincan Belediyesi duvar yazılarıyla tarihi yaşatıyor

Sincan Belediyesi, Atatürk Caddesi’ni duvar yazısı sanatıyla tam bir görsel şölene çevirdi. Sanatçısından, sporcusuna tarihimizin önemli isimleriyle donatılan Sincan’ın duvarlarına bakanlar gözlerini alamıyor.

Kültür ve sanat projeleriyle adından söz ettiren Sincan Belediyesi, İstasyon ve Çağlayan alt geçitleri, Lale Meydanı ve Atatürk Caddesi’ni duvar yazısı ile hem estetik hem de modern bir görünüme kavuşturdu. Sincan rengarenk duvar yazılarıyla fotoğraf tutkunlarının öncelikli adresi olurken tüm vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Tarihten bir geçit gibi

Anadolu’nun kurucusu Alparslan’dan Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, Yeşilçam’ın unutulmaz karakterleri Kemal Sunal, Münir Özkul gibi isimlerden, milli sporcularımız Naim Süleymanoğlu, Mete Gazoz gibi isimlere birçok ünlü ve önemli isim Sincan duvarlarını süslüyor. Sincan Belediyesi hem Türkiye’nin gönlüne taht kurmuş isimleri bu şekilde yaşatmış hem de Sincan’da görsel bir şölene imza atmış oluyor.

"Sincan’ımıza görsel bir değer kattık"

Sincan’ın değerine değer katan çalışmaları önemsediklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Demiryollarından izin alarak hem altgeçitlerin hem de tren yolu boyunca yapılan duvarların bakımını yaptık. Bunun yanında Sincan’ımıza görsel bir değer katmak istedik. Spor, sanat ve tarihimizin önemli, büyük değerlerini resmederek projelerimizi hayata geçirdik” diye konuştu.