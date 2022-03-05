Sincan Belediyesi camilerdeki bankları yeniliyor

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm camilerin banklarını yenileriyle değiştiriyor.

Sincan’daki camiler yeni banklarına kavuşuyor. Sincan Belediyesi yoğun olarak kullanılan cami bahçelerinde vatandaşların oturup dinlendiği bankları yenilemeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki tüm camilerin ihtiyaçlarını tek tek tespit etti. Cami cemaatinin namaz öncesi ve sonrası rahatça oturup dinleneceği banklar değiştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda ihtiyaç durumuna göre çöp kovalarını yenilerken, kamelyaların da bakımını yaparak camileri bahara hazırlıyor.

Banklar Sincan Belediyesi tarafından üretiliyor

Sincan Belediyesi camilerde yenilenen bankları marangozhanesinde kendi imal ediyor. Böylece tasarruf sağlanarak belediye ekonomisine katkıda bulunulurken, ilçenin ihtiyaçları da anında karşılanıyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadarki çalışma belediye personeli tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Usta ellerle tasarlanan malzemeler ihtiyaç noktalarına anından ulaştırılıyor. Ekipler ilçe genelindeki tüm camiler için toplam 560 bank imal etti.

Cami avlusunda bulunan vatandaşlar ise bankları çok beğendiklerini dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti.