Sincan Belediyesi çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu

Sincan Belediyesi çalışanları, Lale Meydanında bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi’nde kan bağışında bulunarak vatandaşlara çağrı yaptı.

Kızılay’a destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve çalışanlar Lale Meydanı’nda bulunan Kızılay’a ait kan Alma Merkezi’ne giderek bağışta bulundu. Önce gerekli evraklı dolduran çalışanlar sırayla kan verdi.

Sincan Belediyesi çalışanları, “İhtiyacımız olmadan da kan verelim, bağış yapalım. Bir gün bizim veya sevdiklerimizin kana ihtiyacı olabilir. Sizler de Kızılay haftası vesilesiyle Kızılay merkezlerine başvurarak kan bağışında bulunabilirsiniz” ifadeleriyle herkesi kan vermeye çağırdı. Sincan Belediyesi personellerinin yanı sıra alandan geçen vatandaşlar da kan bağışında bulundu.