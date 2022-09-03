Sincan Belediyesi bu yıl 3 bin 109 hayvanın tedavisini yaptı

Ankara Sincan Belediyesi, 2022 yılının başından bu yana 3 bin 109 sokak hayvanının tedavisini, bakımını ve rehabilitasyonunu yaptı, 23’ü ise sahiplendirilerek yeni bir yuvaya kavuştu.

Sincan Belediyesi sokaktaki hayvanlara kol kanat germeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri çerçevesinde sokak hayvanlarının her türlü sağlık, bakım ve rehabilitasyon işlemlerini yapıyor.

Sincan Belediyesi Veteriner Hekimler her ihbarı titizlikle değerlendirerek yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Hayvan ambulansları ile de olay yerine giden ekipler yaralı hayvanlara anında müdahale ediyor.

3 bin 109 hayvan tedavi edildi

2022 yılından bu yana 3 bin 109 sokak hayvanının tedavisi yapıldı. 543 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 347 köpek ile 801 kedi aşılandı.

Tedavileri yapılan hayvanlar yeni yuvalarına kavuşuyor

Belediye ekipleri bu hizmetlerin yanında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Bu yıl Ocak ayından bu yana 23 hayvanın gerekli bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Yuva arayan hayvanlara aile olmak isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesinin Polatlar Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edebiliyor.

Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no’lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebiliyor.