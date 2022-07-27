Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde yaz dolu dolu geçiyor

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde yazın çocuklar ve anneler için dolu dolu bir program uygulanıyor. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in hayatını anlatan derslerle değerler eğitimine katkı sağlanıyor.

Açtığı kütüphanelerle Sincan’ın adeta bir kütüphaneler kenti haline getirildiğini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bebek Kütüphanesi ile de özellikle 0-3 yaş döneminin kitapla tanışması sağlandı. Sincan Belediyesi olarak çocukların kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaştan itibaren tanışması; okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefiyle bir dizi etkinlikler düzenlenen Bebek Kütüphanesi’nde yaz dönemi yoğun bir şekilde geçiyor” ifadelerini kullandı.

Bebekler ve ailelerinin eğitici-öğretici etkinliklerle zaman geçirme fırsatı yakaladığı Bebek Kütüphanesi’nde 0-3 yaş için yapılan Bebek Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Anne ve bebeklerin birlikte danslar ve geliştirici etkinlikler yaptığı atölyelerin yanında “Değerlerimle Büyüyorum” başlığı altında her hafta bir değer öğretiliyor çocuklara.

4-5 yaş grubu için Kur’an-ı Kerim dersleri

Ailelerden gelen talep üzerine 4-5 yaş için açılan manevi eğitim sınıflarında değerler eğitimi ve sevgi dersi veriliyor. Çocuklar hem Hz. Muhammed’in hayatını öğreniyor hem de Kur’an eğitimi alıyor. Çocuklar, burada yaş gelişimine uygun şekilde namaz kılmayı ve dua etmeyi de öğreniyorlar.