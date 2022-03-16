Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde Çanakkale şehitleri anıldı

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde her hafta çocuk gelişimi etkinliklerinin yanı sıra, milli ve manevi değerlere yönelik programlar da yapılıyor. Bu hafta 18 Mart münasebetiyle Çanakkale şehitleri anılacak.

Çocukların eğlenerek öğrendiği Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde "Çanakkale Şehitlerini Anma" programı kapsamında 0-6 yaş grubu çocuklar için Çanakkale Zaferi’ni anlatan film eşliğinde drama etkinliği yapılarak, görseller kullanılacak. Sadece çocukların değil annelerin de katıldığı programda, minikler anneleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde Çanakkale müzikleriyle orff çalışması yapacak. Çocukların yaş grubuna göre çeşitli etkinliklerin de yer alacağı programa katılmak isteyen anneler, Bebek Kütüphanesi’nden randevu alarak etkinliklere katılabilecek.

Bebek Kütüphanesi’nde neler yapılıyor?

2020 yılı Ekim ayında hizmete başlayan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi, bin 369 üyesiyle hem anneler hem de çocuklar için faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Bebek Kütüphanesi, 0-5 yaşındaki çocuklara okuma bilinci kazandırıyor. Aynı zamanda çocuklara temel İngilizce eğitimi de veriliyor. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor. 0-5 yaş arası çocuklara eğlenirken öğrenme imkânı sunan Sincan Bebek Kütüphanesi’nde her hafta birçok etkinlik korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor.

Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Sincan Belediyesi spor eğitmeni ile bebeklerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla sportif etkinlikler düzenleniyor. Bebek Kütüphanesi’nde aile danışmanlığı hizmeti de verilmekte olup, online ve birebir yapılan terapiler ile ailelerin sosyal ilişkilerine destekte bulunuluyor.