Sincan Belediyesi Anneler Günü’nde şehit ailelerini unutmadı. Sincan’da şehit ailelerine 154 mektup dağıtıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle şehit ailelerinin evlerine ziyarette bulunan belediye ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda ziyaretleri gerçekleştirdiler. Ziyarette Belediye Başkanı Murat Ercan adına şehit annelerine mektup verildi. Bu vesile ile vatan için canlarını feda eden tüm şehitler rahmetle anılırken, şehit annelerinin nezdinde tüm annelerin hem Anneler Günü kutlandı hem de şehitler anıldı.

Belediye ekipleri, şehit annelerine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın selam ve sevgisini ilettiler.