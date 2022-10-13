Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle turlarına devam ediyor

Ankara Sincan Belediyesi ilçeyi daha da güzelleştirmek, yarınlara taşımak gayretiyle yola çıktığı “Mahalle Meclis Toplantıları” kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri farklı mahallelerde ilçe sakinleriyle buluşuyor. Bu hafta Pınarbaşı, Törekent, Menderes Mahallelerini ziyaret eden Başkan Ercan ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Ercan, “Mahalle sakinlerimizin görüşleriyle Sincanımızı yarınlara taşıyoruz. Vatandaşımıza kulak veriyoruz. Birlikte çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantılarda Başkan Ercan kendisine yöneltilen soruları da cevapladı, istekleri tek tek not aldı.