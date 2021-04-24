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Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan esnafa ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

ANKARA 24.04.2021, 13:22
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Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan esnafa ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe esnafına olan ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ercan, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafların belediye ve ilçe ile ilgili talep ve önerilerini dinleyerek sorunları belediye ekiplerince çözüme kavuşturuyor.
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