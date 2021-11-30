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Sincan Belediye Başkanı Ercan, TBB Belediye Akademisine konuk oldu

“Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi” Youtube kanalının konuğu Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dı. Sincan Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesinde düzenlenen canlı yayında Başkan Ercan, Can Çağatay Yetik’in sorularını yanıtladı.

ANKARA 30.11.2021, 12:07
Sincan Belediye Başkanı Ercan, TBB Belediye Akademisine konuk oldu

“Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi” Youtube kanalının konuğu Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dı. Sincan Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesinde düzenlenen canlı yayında Başkan Ercan, Can Çağatay Yetik’in sorularını yanıtladı.

Başkan Ercan Sincan’ın dününü, bugününü ve yarınını anlattı. “Geleceğin Sincan’ı için, gelecek neslimiz için bir sorumluluğumuz var. Rutin belediye hizmetleri zaten yapmakla yükümlü olduğumuz işler. Bunları da en iyi şekilde yapıyoruz. Bizim gayemiz doğrudan kanunun bize yüklemediği ama yapabilme imkanımızın olduğu alanlarda yani kültür, sanat ve spor gibi hem fizik hem zihin hem de ruha hitap eden işler yapmak.

Bunun için de Mahalle Meclis Toplantısı düzenleyerek vatandaşımızı dinliyoruz, Gençlerle Baş Başa programımızla gençlerimizle buluşuyoruz. Kültür, sanat, sporla içi içe, teknolojiyi bilinçli kullanan, çevre hassasiyeti olan gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Başkan Ercan yapımı devam eden ve yapılacak dev projelere de değindi

Başkan Ercan ilçede bir yandan Ankara’nın en büyüğü olacak olan Kongre ve Kültür Merkezi’nin hızla yükseldiğini, Fatih semtinde de “Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi”nin kısa süre içerisinde tamamlanacağını duyurdu. “Sincan’ın marka değerini, vizyonunu yükseklere çıkarmak gibi bir çabamız var. Ankara’nın en büyük kültür ve kongre merkezini yapıyoruz. 2 bin 561 kişilik bir konferans salonu var içinde. Selçuklu mimarisinin modern çizgilerle kompozisyonunu içeren bir yapısı var. Kongre Merkezimizin önünde de 42 bin 600 metre karelik bir alan var. Daha önce miladını doldurmuş yapılar vardı bu yapıları yeniledik. Şimdi bir meydan yapıyoruz. 100 binlerce vatandaşımız konserde, etkinlikte toplanabilecek.

Diğer yandan Fatih bölgesinde fuar merkezi yapıyoruz. İçinde 3 bin metre kare kolonsuz bir salon var. Akademide, sanatta, edebiyatta, bilimde uzman kişiler gelsin burada paneller yapsınlar istiyoruz. Sincan’ın marka değerini yükseklere çıkarmak gibi bir amacımız var.” diye konuştu.

Gençlere yönelik projelerden de bahseden Başkan Ercan, “Gençlerimize dijital teknolojinin en ince ayrıntısına kadar vakıf olabilecekleri imkanı sunalım istiyoruz, ama bir taraftan da Türk ve Müslüman çocuğu olduğunu bilecek, çağı da yakalayacak nesiller yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimize yönelik birçok projemiz var. 5 adet millet kıraathanesi, 7 tane kütüphanemiz var. Gençlerimizle dolup taşınca en çok ben mutlu oluyorum. Dijital dönüşüm akademisi açtık. Kodlamadan tutun e-ticarete kadar birçok kurs yer alıyor. E-spor akademisi açacağız, çalışmalarımız var. Bir de kayı köyünde gençlik kampı yapmayı düşünüyoruz.“ sözleriyle gençler için yeni projelerin de müjdesini verdi.

Şehrin estetiğine de önem verdiklerini ifade eden Başkan Ercan grafiti çalışmalarını da anlattı. “Atatürk caddesinde boydan boya grafiti çalışması yaptık. Alt geçitlerimizin yalıtım problemlerini çözdük. Grafiti ile donattık. Oradan geçmeye endişe edenler şimdi fotoğraf çektirmeye gidiyor“ açıklamasında bulundu.

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