Sincan Belediye Başkanı Ercan gençlerle bir arada

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, pandemi döneminde ara verdiği "Gençlerle Başbaşa’’ programına yeniden başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ’’Gençlerle Başbaşa’’ programı kapsamında Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Ercan, sohbet ettiği gençlerle belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, sorularını yanıtladı. “Gençlerin fikirleri, talepleri, şehir için öngörüleri çok kıymetli. Fikirlerimizi gençlerle paylaşmak bizim için bir ayrıcalıktır” diyen Başkan Ercan, “Bizim için siz çok kıymetlisiniz çünkü siz ülkenin geleceğisiniz, yarın ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Gençlerimizin öngörüsü, hayalleri bizlere yol gösterecek. Ben gençlerle bir araya geldiğimde en az benim onlara öğrettiğim kadar ben de onlardan öğreniyorum” dedi.

Başkan Ercan, öğrencilere “Sincan’a neler yapıyoruz onları konuşalım. Birlikte geleceğe dönük neler yapılmasını istersiniz, nasıl bir şehir kurulmasını istersiniz?” diye de sordu. Gençlerin en çok merak ettiği kendilerine yönelik projeler oldu. Başkan Ercan, millet kıraathanelerinden spor alanlarına, kültür sanattan sosyal alanlara kadar pek çok proje üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Gençlerin sorularına içtenlikle cevap veren Ercan, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Programın sonunda gençler Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.