Sincan Bebek Kütüphanesinde minikler İngilizce öğreniyor, akıl oyunlarıyla zeka gelişimleri destekleniyor.

Sincan Bebek Kütüphanesinde her gün eğitici ve öğretici etkinlikler düzenleniyor. 0-5 yaşındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde minikler İngilizce öğreniyor, kitapların büyülü dünyasını keşfediyor, akıl oyunlarıyla zihin dünyaları gelişiyor, jimnastik ve dansla da keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

Bilişsel, sosyal, fiziksel duygusal, analitik ve sözel gelişimine katkı sağlayan oyunlar, aynı zamanda çocuğun kendisini ve yaşadığı dünyayı da tanımasına yardımcı oluyor. Sincan Belediyesi miniklerin dünyasını zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı Bebek Kütüphanesinde bir dizi eğitici ve öğretici etkinlikler düzenliyor.

Her gün dolu dolu geçiyor

Hafta hafta etkinlik takvimi yayınlayan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çocuk gelişimi etkinliklerinin yanı sıra İngilizce, dans, jimnastik, akıl oyunları, drama, manevi değerler ve sevgi dersleri de veriliyor.

Minikler İngilizce eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor. Dans, jimnastik gibi spor aktiviteleri ile bedensel; Akıl oyunları ile zeka gelişimleri destekleniyor.

Bebek Kütüphanesinin en önemli amaçlarından biri de bebek-ebeveyn ilişkisini güçlendirmek ve çekirdekten başlayan bir okuma bilinci oluşturmak. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.

Tüm bunların yanında ebeveynlere özel ’Aile Danışmanlığı’ hizmeti de veriliyor.