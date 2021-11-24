Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı yeniden hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin devraldığı Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, yapılan geçici tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıl içerisinde teslim alınan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda geçici tadilat gerçekleştirdi. Başkentlileri sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, 800 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın 23 Kasım itibarıyla yeniden hizmete açıldığını duyurdu. Açıklamada, “Halkımızın hizmetine yeniden açılan otoparkın otomasyon sistemi ve onarım çalışmaları başlatılmış olup, en kısa sürede tamamlanacaktır” denildi.

Otomasyon sistemi ve geniş kapsamlı tadilat için proje hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kısa süre içinde ihaleye çıkacak. İhale sürecinin ardından tadilat çalışmaları tamamlanarak otopark Ankara’ya kazandırılacak.