Sıfır atık çalışmalarına bir ödül daha

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Töreni’nde "Sıfır Atık Yönetimi" ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a verildi.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Ankara’ya Değer Katanlar Ödülleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende milletvekillerine, belediye başkanlarına, basın çalışanları ile sanat dünyasından isimlere ve iş insanlarına plaket takdim edildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a Sıfır Atık ödülü

Törende “Sıfır Atık Yönetimi” ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a verildi. Başkan Ercan, “Sıfır atık ve geri dönüşüm bizim için herhangi bir kavram değil, yaşam biçimi. Uzun süredir bu konuya ciddi yatırımlar yapıyoruz ve sonucunu da alıyoruz. Sincan Belediyesi adeta sıfır atıkla özdeş hale geldi. Bugünün, ama daha çok geleceğin çok daha ağırlık kazanacağı kavramlar bunlar. Biz de çevreci belediye olarak Sincan’a Ankara’ya, tüm Türkiye’ye değer katmaya devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

"Sincan’da 200 bin kişi artık hiç atık çıkarmıyor"

“Sincan, sıfır atıkla özdeşleşti” diyen Başkan Ercan, Sincanlıların da sıfır atık konusunda bilinçlendiğine dikkati çekti. İki yılda 120 bin kişiye eğitim verdiklerini kaydeden Ercan, "Bu eğitimlerle Sincan’da kişi başına bin 200 gram olan atık miktarını 800 grama düşürdük. Bu şu anlama geliyor; Sincan nüfusu 600 bin civarında yani 200 bin kişi artık hiç atık çıkarmıyor“ dedi.