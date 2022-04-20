Şeref Eroğlu: ”23 Nisan’dan itibaren resmi güreşlerimiz başlıyor”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreş ve Karakucak Kurullarını açıkladı. Federasyon binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, “23 Nisan’dan itibaren resmi güreşlerimiz başlıyor “ifadelerine yer verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, Yağlı Güreş ve Karakucak Yönetim Kurulunu açıkladı. Federasyon binasında gerçekleştirilen kurul; Yağlı Güreş As Başkanı Ahmet Taşçı, Yağlı Güreş Genel Koordinatörü Murat Güngör, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü olurken, Yürütme Kurulu Kadir Birlik, Mehmet Ayhan, İbrahim Doğan, Levent Erdoğan, Nurullah Kaya, Oktay Karlık, İrfan Gündüz, Başar Atikbay ve Muammer Ak ile oluştu.

Açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Geçen hafta 16 Nisan itibarıyla yağlı güreşlerimiz başladı. 23 Nisan’dan itibaren inşallah normal resmi güreşlerimiz başlıyor. Güzel güreşlerin olacağı başarılı bir sezon diliyorum. Tabi sizi bugün buraya davet etmemin en önemli sebebi, 6 Kasım itibarıyla Türkiye Güreş Federasyonu başkanı ve yönetimi el değiştirmiştir. Seçimi ben ve arkadaşlarım kazandık. Türk güreşine 2024 Olimpiyat Oyunları sonuna kadar talip olduk. Burada da Türk güreşinin kaderini belirleyecek seçimde oy kullanan delegelerimiz bizi bu göreve layık gördü. Bizim de buradaki derdimiz Ata sporu güreşimizi özellikle yağlı güreşimizi, Karakucak güreşimizi daha ileri taşımak yani yapılanlardan daha ileriye götürmek yeni başpehlivanlar yetişmesi için elimizden geleni yapacağız.”