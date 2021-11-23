Serada yetişiyor, Keçiören’i güzelleştiriyor

Ankara Keçiören Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde kış hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri akıllı serada üretimi yapılan çeşitli türde mevsimlik çiçeklerle ilçenin dört bir yanındaki sosyal donatı alanlarını süslemeye devam ediyor.

Keçiören’deki 540 parkta yürütülen ağaç ve mevsimlik çiçek dikme çalışmalarıyla Keçiören’in rengârenk bir görünüme kavuşturulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de belediye eliyle yapılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de bulunuyor. Bu parklarımızı da öz kaynaklarımızla inşa ettiğimiz seramızdaki bitkilerle besliyoruz. Bitki cenneti olan şehrimizi daha da zenginleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

İlçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini de belirten Başkan Altınok, “Şehrimizdeki 540 parkımızın 62 tanesini son 3 yıllık görev süremizde inşa ettik. 250’ye yakın parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan bölgeleri de yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık” ifadelerini kullandı.