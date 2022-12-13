Şentepe’ye dev yatırım: Hem pazar hem sosyal tesis

2009 yılından beri ilçe genelinde yaptığı sosyal projeler ve halk odaklı hizmetleri ile göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, haftanın bir günü kullanılan pazar yerlerini bölgenin ihtiyacına göre dönüştürmeye devam ediyor. Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka ve Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri’nin ardından, Şentepe bölgesine kazandıracağı Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi inşaatına başladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanan Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Tesisin, bölgede yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve sanat ihtiyaçlarına göre tasarlandığını söyleyen Yaşar, "Haftanın bir günü kullanılan pazar yerleri vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim, kültür-sanat ve sosyalleşme alanları olarak kullanılacak. Hem pazar yerinin üstü kapatıldığı için vatandaşlarımız ve esnafımız hava şartlarından etkilenmeyecek, hem de bölgemiz bir sosyal tesis kazanmış olacak" dedi.

Dört dörtlük tesis

Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkezler yerine, vatandaşın sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçlarını da karşılayan noktalar haline getirmeyi amaçlayan Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı projelerle kapalı pazar yerlerini vatandaşın buluşma noktası haline getiriyor.

Şentepe bölgesinde toplam 3 katlı olacak şekilde yapımına başlanan kapalı pazar yeri ve sosyal tesis; eğitim ve kültür-sanat gibi alanlarda 7’den 70’e ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. İçerisinde çok amaçlı salon, Yenimahalle Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kurs merkezi, etüt merkezi, kütüphane, semt birimi, zabıta noktası, pazar alanı, mescit ve kafeterya gibi ilçe sakinlerine hizmet odaklı birçok noktayı barındıran kapalı pazar yeri ve sosyal tesis; 8 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Yenimahalle’de pazar yerlerine yeni bakış açısı

Yenimahalle’ye kazandırılan tüm projelerin temelinde vatandaş odaklı hizmetin olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “İlçenin dört bir yanına kazandırdığımız kapalı pazar yeri ve sosyal tesislerimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun talep görüyor. Pazar yerleri konusunda ilçemize yeni bir bakış açısı kazandırdık. Şentepe’de yapımına başladığımız kapalı pazar yeri; vatandaşın hobi ve meslek edinmek amacıyla eğitim alacağı YENİMEK, gençlerimizin eğitim desteğini sağlamak amacıyla etüt merkezi ve kütüphane gibi imkanları içerisinde barındıracak. Ayrıca, sosyal tesisimizde kültürel faaliyetler ve konferansların geçekleştirilmesi amacıyla bir de çok amaçlı salon bulunacak. Yenimahalle’de vatandaşa doğru ve dürüst hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşın huzur ve mutluluğu için projelerimiz tüm hızıyla devam edecek” şeklinde konuştu.