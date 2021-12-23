Şefkatli ellerden sokak canlılarına kış yiyeceği

Keçiören Belediyesi ‘Soksak Hayvanlarını Besleme Timi’ ilçedeki kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için muhtelif noktalara yiyecek bıraktı.

Keçiören Belediyesi ‘Soksak Hayvanlarını Besleme Timi’ ilçedeki kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için muhtelif noktalara yiyecek bırakarak onlara şefkat gösterdi. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarını korumak ve yaşatmak için rutin olarak gerçekleştirilen yiyecek temin etme çalışması kar yağışı ile birlikte hız kazanırken, ‘Sokak Hayvanlarını Besleme Timi’ can dostların kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama bırakmaya devam ediyor.

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanana sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Ekiplerimiz soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için şehrimizin dört bir yanına mama bırakıyor. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıyor” dedi.