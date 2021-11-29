Sarıkamış’tan gelen öğrencileri Keçiören Belediyesi misafir etti

Keçiören Belediyesi, Sarıkamış’tan gelen öğrencileri ilçede misafir etti. Ulaşım, yemek, gezi rehberi ve konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenciler Ankara ve Keçiören’deki önemli tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kars Sarıkamış Karapınar Ortaokulu’ndan gezi için Başkent’e gelen öğrencilerle buluştu. Ulaşım, yemek, gezi rehberi ve konaklama ihtiyaçları Keçiören Belediyesi tarafından karşılanan öğrenciler Ankara ve Keçiören’deki önemli tarihi ve turistik mekânları gezme fırsatı buldu. Keçiören Belediyesi tarafından misafir edilen 20 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan grup Anıtkabir, Birinci TBMM Binası ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Mehmet Akif Ersoy’un Hamamönü’ndeki evi ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri ile Keçiören’deki Büyük Şelale, Estergon Kalesi ve Etnografya Müzesi, Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı’nı gezdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası’nı ziyaretleri sırasında öğrencilerle bir araya gelerek akvaryumda bulunan balıklar ve diğer deniz canlıları hakkında çeşitli bilgiler verdi.