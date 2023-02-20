Sarıgül: “Bir kararname çıkarın Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı şimdi lütfen kurun”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kararnameyle yeni bakanlık kurabiliyorsunuz. Bir kararname çıkarın, ’Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı 1 saat sonra değil şimdi lütfen kurun” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin devam edeceğini ve bölgelerde ilk güçlendirilmesi gereken yerlerin hastane, okul ve kamu binaları olması gerektiğini belirten Sarıgül, depremin yanı sıra orman yangınları ve Karadeniz’deki sel felaketlerinin de devam edeceğini, bu afetlere karşı önlem alınarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nın kurulmasının şart olduğunu dile getirdi.

“Sabri Erbakan’ı Doğal Afetler ve Deprem Bakanı olarak öneriyoruz”

Sabri Erbakan’ı ve Prof. Naci Görür’ü Deprem ve Doğal Afet Bakanı olarak öneren Sarıgül, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Sayın Erdoğan, bir kararnameyle yeni bakanlık kurabiliyorsunuz. Bir kararname çıkarın, Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını lütfen hemen, 1 saat sonra değil şimdi lütfen kurun. Kadronuzda bu bakanlığı eminim ki layığıyla yapacak arkadaşlar vardır. Ama kadronuzda şu anda bu konuda yeteri kadar tecrübeli bir arkadaşınız yoksa daha önce Bayındırlık Bakanlığı’nda uzun yıllar müsteşarlık yapan Genel Başkan Yardımcımız, Kurucumuz Sayın Sabri Erbakan’ı Doğal Afetler ve Deprem Bakanı olarak öneriyoruz. Siyasi partili olmasın, tarafsız birisi olsun diyorsanız çok değerli bilim adamları var. Prof. Naci Görür hocamızı da bu noktada rahatlıkla bakan olarak görevlendirebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

“Unutmayın tarımı hor gören, yarını zor görür”

Mart ayı itibarıyla tarım faaliyetlerinin başlayacağını dile getiren Sarıgül, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çiftçilerimizin traktör, araç, gereçleri birçoğu kullanılamaz halde. Birçoğu ne yazık ki enkaz altında kaldı. Çiftçinin devletimize şu anda en acil ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Unutmayın tarımı hor gören, yarını zor görür. Bizim en büyük girdilerimiz çiftçilerimizdir. Çiftçilerimiz mutsuz olursa, çiftçilerimiz ekmezse, biçmezse bakkaldaki, kasaptaki, manavdaki fiyatları aşağı düşüremeyiz.”

“Parlamentoda grubu bulunan partiler çalışmalarını perde arkasında yapmalı”

Bir basın mensubunun seçimler hakkında sorduğu soruyu cevaplayan Sarıgül, “Demokrasi kültürü öyle bir yere varmalı ki bu acı günlerde bu sıkıntılı günlerde parlamentoda grubu bulunan partiler çalışmalarını perde arkasında yapmalı, uygun olan neyse ülke için o karar mutlaka alınmalıdır. Şu anda parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Grup başkan vekilleri lütfen bir araya gelin seçimle ilgili olarak yapılacak mı, yoksa teknik şartlar münasebetiyle oradaki yurttaşlarımızın göçük durumu, oradaki yurttaşlarımızın birçok yer değiştirmesi, 12 buçuk milyon yurttaşımızı etkileyen bir yapıdır. Bunun değerlendirmesini yaparak lütfen Allah aşkına bir ortak karar alın ve Türkiye’yi rahatlatın” dedi.