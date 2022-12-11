Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir"

Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank, “Benimle ilgili, bir kanunsuzluk, usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa; ya da bu konularda herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen, bununla ilgili suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir” dedi.

2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji, Milli Eğitim Bakanlıkları bütçeleri görüşülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisiyle ilgili iddialara, “Benimle ilgili, bir kanunsuzluk, usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş herhangi bir kayırma varsa ya da bu konularda herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen, bununla ilgili suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. 17 yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar, en ufak yanlışlık bulamayanlar akrabalarım üzerinden iftira atmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar hiç haram yemedim, aileme de hiç haram yedirmedim.“ diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa’daki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin Alevi cemaatine karşı aşağılayıcı yaklaşımında Milli Eğitim Bakanlığının hiçbir işlev yapmadığına ilişkin eleştirilere, “Milli Eğitim Bakanlığı olayın vuku bulduğu anda soruşturmayı açmış ve 657 sayılı Memurlar Kanunu 125. Maddesi d1 kapsamında görevin yerine getirilmesinde din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı yapmak kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak fiilinin karşılığı olan en üst ceza kademenin ilerleme cezası vermiştir. Ayrıca, söz konusu öğretmen hakkında da başsavcılık tarafından işlem devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Konya’daki okul müdürü ve yöneticileri için hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin ise Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmayı açmıştır. Adı geçen şahıs tutuklanmıştır” şeklinde konuştu.